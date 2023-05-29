РВ: боевик ВСУ пришёл в ужас от поставленной Киеву техники НАТО

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдат украинской армии записал видео с оценкой переданной Киеву западными партнёрами в качестве военной помощи техники НАТО. По словам боевика, бронеавтомобиль International MaxxPro производства США совсем не оправдал надежд. Кадры опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Всушник пожаловался на технику НАТО

"Вот такое г…о выдали. Хвалили, хвалили его, а в итоге — машины не годятся", — заявил всушник.

По словам боевика ВСУ, техника регулярно ломается, буксует и не может пройти по грязи и бездорожью.

"Не будет с них дела", — заключил украинский военный.

Ранее военкоры сообщили, что диверсанты ВСУ потеряли всю американскую и натовскую технику при атаке на Белгородскую область.