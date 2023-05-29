Солдат украинской армии записал видео с оценкой переданной Киеву западными партнёрами в качестве военной помощи техники НАТО. По словам боевика, бронеавтомобиль International MaxxPro производства США совсем не оправдал надежд. Кадры опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
"Вот такое г…о выдали. Хвалили, хвалили его, а в итоге — машины не годятся", — заявил всушник.
По словам боевика ВСУ, техника регулярно ломается, буксует и не может пройти по грязи и бездорожью.
"Не будет с них дела", — заключил украинский военный.
Ранее военкоры сообщили, что диверсанты ВСУ потеряли всю американскую и натовскую технику при атаке на Белгородскую область.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.