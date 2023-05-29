Российский военный приготовил гранату, чтобы подорвать себя, но бросил её во врага

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры ближнего боя российских военных с боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ) под Артёмовском. Запись опубликовал в своём Telegram ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Гранату, которую российский боец приготовил, чтобы подорвать себя и не попасть в плен, он бросил во врага

На видео видно, как дрон противника пытался сбросить боеприпасы на позиции ВС РФ во время перестрелки. Российские военные получили ранения, всушники решили, что они уже выиграли бой и стали подходить ближе к окопам в полный рост. Однако их планы нарушил наш пулемётчик, отметил журналист.

Интересно, что после ранения российский боец приготовил гранату, чтобы подорвать себя и не попасть в плен, но в итоге она полетела во врага, заключил автор канала.