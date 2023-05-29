В Сети появились кадры ближнего боя российских военных с боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ) под Артёмовском. Запись опубликовал в своём Telegram ведущий Первого канала Руслан Осташко.
На видео видно, как дрон противника пытался сбросить боеприпасы на позиции ВС РФ во время перестрелки. Российские военные получили ранения, всушники решили, что они уже выиграли бой и стали подходить ближе к окопам в полный рост. Однако их планы нарушил наш пулемётчик, отметил журналист.
Интересно, что после ранения российский боец приготовил гранату, чтобы подорвать себя и не попасть в плен, но в итоге она полетела во врага, заключил автор канала.
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