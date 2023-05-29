Целью сегодняшней ночной комбинированной атаки дронов и ракет были некие подземные секретные бункеры в Киеве и Киевской области. Причём эти цели поражены. Об этом сообщают украинские неофициальные источники.
Если эта информация подтвердится, то мы вскоре узнаем об уничтожении командных центров вооружённых сил Украины (ВСУ), отметили авторы Telegram-канала "БелВПО".
Ранее военный эксперт Юрий Подоляка предположил, что вибрация и подземные толчки, которые почувствовали жители Киева в ночь на 28 мая, связана с тем, что российские военные пытались "выковырять" кого-то из-под земли.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.