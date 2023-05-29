В Киеве и области уничтожены подземные командные бункеры ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Целью сегодняшней ночной комбинированной атаки дронов и ракет были некие подземные секретные бункеры в Киеве и Киевской области. Причём эти цели поражены. Об этом сообщают украинские неофициальные источники.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Если эта информация подтвердится, то мы вскоре узнаем об уничтожении командных центров вооружённых сил Украины (ВСУ), отметили авторы Telegram-канала "БелВПО".

Ранее военный эксперт Юрий Подоляка предположил, что вибрация и подземные толчки, которые почувствовали жители Киева в ночь на 28 мая, связана с тем, что российские военные пытались "выковырять" кого-то из-под земли.

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