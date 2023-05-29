На стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут сражаться тысячи американских наёмников. Об этом пишет The Washington Post.
По данным газеты, в начале прошлого года Киев сообщал о желании свыше 20 тысяч американцев войти в состав иностранного легиона, чтобы получать от 500 до 3500 долларов ежемесячно в обмен на контрактную службу.
"Неясно, сколько американцев пошли на такой риск. Возможно тысячи", — сказано в публикации.
Ранее стало известно, что на Херсонском направлении количество иностранных наёмников, участвующих в боях на стороне Киева, увеличилось до 500 человек. Среди них есть граждане Британии и Польши.
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