Washington Post не исключает, что на стороне ВСУ могут сражаться тысячи наёмников из США

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут сражаться тысячи американских наёмников. Об этом пишет The Washington Post.

Фото: abomus.co.il

По данным газеты, в начале прошлого года Киев сообщал о желании свыше 20 тысяч американцев войти в состав иностранного легиона, чтобы получать от 500 до 3500 долларов ежемесячно в обмен на контрактную службу.

"Неясно, сколько американцев пошли на такой риск. Возможно тысячи", — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что на Херсонском направлении количество иностранных наёмников, участвующих в боях на стороне Киева, увеличилось до 500 человек. Среди них есть граждане Британии и Польши.