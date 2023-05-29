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Washington Post не исключает, что на стороне ВСУ могут сражаться тысячи наёмников из США

0:46
Силовые структуры

На стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут сражаться тысячи американских наёмников. Об этом пишет The Washington Post.

Washington Post не исключает, что на стороне ВСУ могут сражаться тысячи наёмников из США
Фото: abomus.co.il

По данным газеты, в начале прошлого года Киев сообщал о желании свыше 20 тысяч американцев войти в состав иностранного легиона, чтобы получать от 500 до 3500 долларов ежемесячно в обмен на контрактную службу.

"Неясно, сколько американцев пошли на такой риск. Возможно тысячи", — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что на Херсонском направлении количество иностранных наёмников, участвующих в боях на стороне Киева, увеличилось до 500 человек. Среди них есть граждане Британии и Польши.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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