РВ: по Киеву, южной и западной Украине нанесён один из мощнейших комбинированных ударов

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 29 мая Вооружённые Силы РФ нанесли один из мощнейших комбинированных ударов по Киеву, а также южной и западной Украине. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Отмечается, что новый удар произошёл всего спустя 18 часов после самой массированной атаки дронов по Киеву прошлой ночью. С начала мая это уже 15-я воздушная атака.

Одновременно с атакой беспилотниками с разных направлений осуществили пуски крылатых ракет Х-101/555 стратегические ракетоносцы ТУ-95МС. Это снова сделало атаку на Киев комбинированной.

На Украине заявляют, что силам ПВО якобы удалось обнаружить и сбить более 40 воздушных целей.

Сколько ракет достигло целей, снова держится в секрете, но взрывы гремели и на южной и западной Украине. А после удара, например, по объекту в Одессе зафиксирован мощный пожар и окутавший город дым, добавили авторы издания.

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