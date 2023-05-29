Кнутов: вместо разговоров об освобождении Харькова следует создать плотный рубеж ПВО

1:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Говорить об освобождении Харькова преждевременно, ведь ещё не завершена операция на Донбассе. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов, оценивая в интервью Pravda.Ru возможность присоединения города к Белгородской области.

Фото: mil.ru

Специалист рассказал, какие действия РФ позволят обезопасить приграничные регионы страны от атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Я бы вёл разговоры о том, что нужно создать плотный и надёжный рубеж вдоль Белгородской, Брянской, Курской областей. Рубеж противовоздушной обороны (ПВО), зенитно-ракетных комплексов и станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Если позволят ресурсы, то, может быть, и два рубежа, но это в отдалённой перспективе. Чем раньше мы эту задачу решим, тем спокойнее будет жить население этих областей", — подчеркнул Кнутов.

По его словам, на первом этапе следует пойти по пути создания хотя бы 30-километровой буферной зоны вдоль Белгородской и Брянской областей. Как пояснил эксперт, на территории Украины должны быть размещены войска РФ, которые не будут допускать появления артиллерии ВСУ у границы и проникновения диверсантов. Он добавил, что к такой практике активно обращается Турция в Сирии.

Присоединение Харькова вряд ли защитит Белгородчину, считает Кнутов.

"По Харькову будут стрелять вместо Белгорода и Брянска, угроза будет такая же", — резюмировал специалист.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков призвал присоединить Харьков к региону для того, чтобы обезопасить его от украинских атак.