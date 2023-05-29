РВ: появилось видео падения ракеты ЗРК Pаtriot возле автобуса в Киеве

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракета, выпущенная украинскими военными из американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, чуть не уничтожила маршрутку с пассажирами в Киеве. В Сети появились кадры падения ракеты на проезжую часть. Видео с камеры наблюдения публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Ракета ЗРК Пэтриот чуть не попала в маршрутку в Киеве

Всё произошло сегодня днём во время ракетного удара по Киеву. При этом украинские СМИ, как и ожидалось, пишут, что в центре города упала не ракета ЗРК Patriot, а российская Х-101.

Но, судя по фото, опубликованном мэром столицы Украины Виталием Кличко, это явно MIM-104 ЗРК Patriot, заметил журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале.

Ранее украинские источники заявили, что по Киеву наносится удар "неизвестными экзотическими ракетами".