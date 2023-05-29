Ракета, выпущенная украинскими военными из американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, чуть не уничтожила маршрутку с пассажирами в Киеве. В Сети появились кадры падения ракеты на проезжую часть. Видео с камеры наблюдения публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Всё произошло сегодня днём во время ракетного удара по Киеву. При этом украинские СМИ, как и ожидалось, пишут, что в центре города упала не ракета ЗРК Patriot, а российская Х-101.
Но, судя по фото, опубликованном мэром столицы Украины Виталием Кличко, это явно MIM-104 ЗРК Patriot, заметил журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале.
Ранее украинские источники заявили, что по Киеву наносится удар "неизвестными экзотическими ракетами".
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