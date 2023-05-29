МК: Марочко объяснил, зачем ВСУ массово подвозят боеприпасы к Артёмовску

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Андрей Марочко объяснил, зачем боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) массово подвозят боеприпасы в район Артёмовска.

Фото: REX/ Shutterstock

По мнению аналитика, подобная активность со стороны противника может подразумевать подготовку к контрнаступлению на Артёмовск. Всю последнюю неделю погодные условия складывались неблагоприятно, но украинские боевики не сидели сложа руки, а активно пользовались моментом, отметил он в беседе с "МК".

По его словам, это обычный "рабочий процесс", но он может дать возможность ВСУ накопить достаточное количество боеприпасов для нанесения огневого поражения на Донецком направлении и создать так называемый огневой вал для того, чтобы контратаковать на данном участке фронта.

Эксперт считает, что боевики могут воспользоваться ротацией российских войск в Артёмовске для контрудара и попытки захвата города. Однако ВС РФ внимательно следят за ситуацией и готовы отразить удар.

Ранее офицер спецназа с позывным "Рекрут" назвал вероятную дату контрнаступления ВСУ на Артёмовск.

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