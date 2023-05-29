Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев

1:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия нанесла серию ракетных ударов по Киеву, используя "неизвестные экзотические ракеты". Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины фиксируют их в самый последний момент.

Фото: Военные и коммерческие технологии

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал массированный удар по столице Незалежной и допустил, что ВКС РФ могли применить крылатые ракеты "Калибр", стратегические Х-101 или баллистические "Кинжалы". Также эксперт не исключил, что по военным объектам ВСУ были выпущены управляемые планирующие бомбы.

Сивков добавил, что в первую очередь ВКС РФ уничтожают тыловые системы и техническое обеспечение противника, чтобы сорвать контрнаступление украинской армии.

Директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин отметил, что на данный момент в зоне спецоперации применяются различные типы ракет: "Калибры", "Кинжалы", снаряды от реактивных систем залпового огня. Однако в рамках массированного удара использовались ракеты большой дальности, считает он.

"ПВОшные, я думаю, которые используются для ударов по наземным целям типа С-300, С-350, С-400. Или ракеты "воздух-земля" Х-101. Там боеголовка — 600 кг. Мало не покажется", — объяснил собеседник Pravda.Ru.

Подберёзкин отнёс к главным целям российской армии центры управления и связи, штабы, узлы коммуникаций, железнодорожные развязки, склады боеприпасов, аэродромы, а также взлётно-посадочные полосы.