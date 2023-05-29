В Офисе президента Украины обругали киевского градоначальника Виталия Кличко за публикацию видео с упавшей ракетой американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Какими еще словами за 15 месяцев нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и т. д", — возмущается советник Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Сперва в Киеве видеоролик с падением обломков ракеты в украинской столице пытались выдать за атаку ВС РФ, однако оказалось, что на трассу упал хвостовик ракеты-перехватчика ЗРК Patriot.
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