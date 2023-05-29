МК: удары ВСУ по Белгородской области заставили говорить о взятии Харькова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на фоне серьёзных обстрелов региона со стороны Украины заявил о необходимости присоединения Харьковской области к России. И предложил рецепт, который позволит, как он считает, прекратить обстрелы. Он не новый, его можно назвать "донбасским", пишет в своей авторской колонке обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

Фото: РБК

Гладков заявил, что для прекращения обстрелов Белгородчины нужно присоединить к ней Харьковскую область. О том, что нам нужно так отодвинуть украинские войска, чтобы они не могли обстреливать жителей ДНР и ЛНР, говорилось ещё в начале спецоперации, заметил публицист.

Однако, по его словам, появляется другой вопрос: какие еще области нужно будет присоединять, когда Харьковская станет нашей?

И пока никак не получается "отодвинуть" ВСУ, так как Запад поставляет Киеву всё более дальнобойные ракеты, заключил автор статьи.

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