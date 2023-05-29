Кличко обратился к Залужному с вопросом об обстрелах Москвы

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский мэр Виталий Кличко обратился с Валерию Залужному в связи с обстрелом столицы Украины.

Фото: cont.ws

Напомним, в Киеве и области 29 мая была объявлена воздушная тревога, сообщалось о работе противовоздушной обороны и падении обломков ракет.

Кличко выступил на местном телевидении, и заявил, что не может ответить на вопрос: "когда русские успокоятся".

"Этот вопрос нужно адресовать господину Залужному: почему столицу Украины россияне могут кошмарить, а жители Москвы отдыхают в столице России?" — отметил градоначальник.

Согласно публикациям СМИ Украины, в Киеве 29 мая пострадал мужчина, который находился в машине в момент падения на авто обломков ракеты.

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