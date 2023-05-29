Зеленский отдал приказ о контрнаступлении ВСУ

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский объявил о начале широкомасштабного контрнаступления украинской армии.

Фото: https://mosregtoday.ru

Украинский лидер заявил, что решения о движении ВСУ приняты.

"Мы утвердили сроки движения наших войск, решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились", — сказал президент Украины в своём вечернем обращении.

Он поблагодарил западные страны за военную помощь и гарантии дальнейших поставок оружия Украине.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, почему ВСУ медлят с наступлением.