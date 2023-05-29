Владимир Зеленский объявил о начале широкомасштабного контрнаступления украинской армии.
Украинский лидер заявил, что решения о движении ВСУ приняты.
"Мы утвердили сроки движения наших войск, решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились", — сказал президент Украины в своём вечернем обращении.
Он поблагодарил западные страны за военную помощь и гарантии дальнейших поставок оружия Украине.
Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, почему ВСУ медлят с наступлением.
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