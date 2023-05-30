Почему "Искандеры" устроили охоту на американские ЗРК Patriot

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Удары по объектам в тылу Украины продолжаются третьи сутки. Тактика несколько изменилась: вслед за ночными прилётами последовал неожиданный налёт днём.

Фото: armenianreport.com

Об этом сообщает Telegram-канал Fighter-bomber.

Киев позаботился, чтобы информация о поражении объектов не попала в соцсети — СБУ даже задержало 27 человек, снимавших фото и видео. Но кое-что в социальные сети уплыло. Так, на фото запечатлены упавшие фрагменты ракет последней модификации Patriot PAC-3. У США по части ПВО сегодня нет ничего лучше.

Очевидцы сообщили, что после удара был замечен взрыв в районе аэродрома Жуляны, который прикрывают ЗРК Patriot. Утверждается, что несколько установок Patriot были уничтожены российскими ракетами "Искандер". Получается, что ВС РФ устроили охоту на остатки украинской ПВО.

ПВО Украины не случайно стала приоритетной целью. Сегодня поставлена задача создать благоприятные условия для боевой авиации ВС РФ, пишет портал.

"У нас огромное преимущество в авиации, и это преимущество надо использовать, устраняя для её работы все препятствия. Любыми способами", — подытожил эксперт канала.

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