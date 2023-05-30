Военный журналист Александр Сладков прокомментировал сегодняшнюю атаку дронов на Москву. Отвечая на вопрос, что делать, он объяснил, что выход только один — защищаться.
Также он назвал вполне конкретную цель, которая стоит, по его мнению, за этой атакой. Киев хочет заставить Вооружённые Силы России действовать именно сейчас. так как у него нет сил на наступление, заявил военкор.
Не имеет сил ударить, разрезав Украину до границ с Европой, и российская армия, считает репортёр.
"Руководство в Вашингтоне настаивает на глобальном наступлении. Это убьёт ВСУ. Мы ждать можем. Идёт создание стратегических запасов и разрушение военного потенциала Украины. А Киев пытается поменять этот формат, заставить нас рвануть вперёд немедленно", — написал Сладков в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.