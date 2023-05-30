Военкор Сладков назвал конкретную цель атаки дронов ВСУ на Москву

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист Александр Сладков прокомментировал сегодняшнюю атаку дронов на Москву. Отвечая на вопрос, что делать, он объяснил, что выход только один — защищаться.

Фото: pixabay.com

Также он назвал вполне конкретную цель, которая стоит, по его мнению, за этой атакой. Киев хочет заставить Вооружённые Силы России действовать именно сейчас. так как у него нет сил на наступление, заявил военкор.

Не имеет сил ударить, разрезав Украину до границ с Европой, и российская армия, считает репортёр.

"Руководство в Вашингтоне настаивает на глобальном наступлении. Это убьёт ВСУ. Мы ждать можем. Идёт создание стратегических запасов и разрушение военного потенциала Украины. А Киев пытается поменять этот формат, заставить нас рвануть вперёд немедленно", — написал Сладков в своём Telegram-канале.

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