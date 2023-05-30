Член комитета по обороне рассказал о несовершенстве российской системы ПВО: Наносят ответ по Москве

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Член комитета по обороне Виктор Соболев объяснил, почему вражеские беспилотники долетают до столицы.

Фото: https://root-nation.com/

Соболев рассказал, что дроны ВСУ передвигаются по воздуху на низкой высоте, поэтому российские радиолокационные системы их не замечают.

"Для предупреждения подобных ситуаций нужна модернизация ПВО", — объяснил Соболев.

Он напомнил, что Украине помогает блок НАТО, который непрерывно совершенствует систему нападения.

"Мы сейчас наносим удары по их серьёзным объектам, ну а они наносят ответ по Москве", — сказал представитель Госдумы.

Ранее Маргарита Симоньян объяснила, почему российская система ПВО иногда бессильна против вражеских атак.