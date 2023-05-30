Член комитета по обороне Виктор Соболев объяснил, почему вражеские беспилотники долетают до столицы.
Соболев рассказал, что дроны ВСУ передвигаются по воздуху на низкой высоте, поэтому российские радиолокационные системы их не замечают.
"Для предупреждения подобных ситуаций нужна модернизация ПВО", — объяснил Соболев.
Он напомнил, что Украине помогает блок НАТО, который непрерывно совершенствует систему нападения.
"Мы сейчас наносим удары по их серьёзным объектам, ну а они наносят ответ по Москве", — сказал представитель Госдумы.
Ранее Маргарита Симоньян объяснила, почему российская система ПВО иногда бессильна против вражеских атак.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.