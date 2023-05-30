Марков объяснил, почему Россия не должна отвечать Киеву на атаку дронов

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков считает, что Россия не должна отвечать на удары беспилотников по Москве, а обязана заняться более важными делами.

Фото: newatlas.com

Марков объяснил, как РФ нужно отреагировать на атаку БПЛА по Москве.

"Никакого не надо ответа. Не надо истерик. Нужен ответ на другое, на важное", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он уверен, что нам нужно понять, почему российская армия "топчется на Донбассе", покинув Харьковскую, Киевскую, Полтавскую и Черниговскую области.

Марков отметил, что следует осознать, почему РФ, имея огромные ресурсы, пришла к тому, что граждане РФ всем миром собирают средства на беспилотники, каски и бронежилеты для своих родных, воюющих в зоне СВО.

Он призвал начать воевать по-настоящему.