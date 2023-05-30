Политолог Сергей Марков считает, что Россия не должна отвечать на удары беспилотников по Москве, а обязана заняться более важными делами.
Марков объяснил, как РФ нужно отреагировать на атаку БПЛА по Москве.
"Никакого не надо ответа. Не надо истерик. Нужен ответ на другое, на важное", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он уверен, что нам нужно понять, почему российская армия "топчется на Донбассе", покинув Харьковскую, Киевскую, Полтавскую и Черниговскую области.
Марков отметил, что следует осознать, почему РФ, имея огромные ресурсы, пришла к тому, что граждане РФ всем миром собирают средства на беспилотники, каски и бронежилеты для своих родных, воюющих в зоне СВО.
Он призвал начать воевать по-настоящему.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.