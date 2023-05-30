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Кадыров: скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова

0:58
Силовые структуры

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал жёсткий ответ Украине после сегодняшней атаки дронов на Москву. Он заявил в своём Telegram-канале, что этот удар террористов не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла, поскольку военные действия ведутся совсем в другом месте.

Кадыров: скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова
Фото: РИА Новости

По его мнению, необходимо объявить в России военное положение, чтобы использовать все боевые ресурсы и смести разом всю террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные".

Он также призвал задуматься страны Европы над тем, кого они спонсируют, и чем аукнется эта поддержка, например, Польше или Германии, когда Россия постучит к ним в дверь, а ответить будет уже нечем.

"Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова", — заключил Кадыров.

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Уничтожение полевого штаба с офицерами ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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