МК: штаб разведки Украины в Киеве прикрывали российскими военнопленными

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У военной разведки Украины две базы: одна на острове Рыбальском в Киеве, а вторая — в Хмельницком. И пока непонятно, по какой из них был нанесён удар. Об этом заявил политик Олег Царёв в беседе с "МК".

Фото: Коммерсант.ру

По его мнению, раньше ВКС России не били по базе ГУР в Киеве, так как там могли находиться российские военнопленные, которые использовались в качестве прикрытия.

"Итак, если действительно на остров в Киеве прилетело, то, надо полагать наша разведка выбрала момент, когда наших пленных там не было", — заключил собеседник издания.

Сегодня Минобороны РФ заявило, что военные России нанесли групповые удары по центрам принятия решений на Украине. Подтвердил это и президент РФ Владимир Путин.

Эксперт Владислав Шурыгин также поделился подробностями удара по командному бункеру ВСУ на острове в Киеве.

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