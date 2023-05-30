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МК: эксперт Дандыкин оценил планы ВСУ взять штурмом Запорожскую АЭС

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут ударить по Запорожской АЭС, если им позволят это американские кураторы. Также они могут дать "добро" и на форсирование Каховского водохранилища в районе атомной станции. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с "МК".

МК: эксперт Дандыкин оценил планы ВСУ взять штурмом Запорожскую АЭС
Фото: Министерство обороны РФ

Однако десанту высадиться скрытно напротив станции не получится, так как это серьёзный укрепрайон, добавил аналитик.

Он считает, что ВСУ сделать акцент могут на внезапность, а десант, если пойдёт, то, скорее всего, ночью. Однако шансов у них нет.

"Я думаю, что резервы находятся рядом, сразу подойдут. Ещё надо учитывать, что всё побережье там заминировано. Если прорвутся, будут уничтожены. Но, тем не менее, попытки такие могут предприниматься. Другого пути у них нет", — заключил собеседник издания.

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Запорожская АЭС теперь в России
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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