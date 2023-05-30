Командир бригады ВСУ жёстко нокаутировал пьяного боевика

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир 116-й бригады теробороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) решил прочитать нотацию о вреде алкоголя одному из боевиков. Между ними завязался спор, который очень быстро перерос в банальное избиение. Видео появилось в соцсетях.

Фото: discover24.ru

Комбат заявил, что алкоголика убирают из рядов ВСУ. Тот стал пререкаться, за что немедленно получил нокаутирующий удар в лицо и рухнул на землю.

Состояние для всушников вполне привычное: бей своих, чтобы чужие боялись, пишут комментаторы под роликом в Telegram.

Ранее комбат ВСУ взорвал гранатой эвакуационную машину своих же бойцов за то, что они решили съездить на ней в соседнее село за бензином.

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