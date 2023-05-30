РВ: армия России ведёт наступление в ЛНР, беря Белогоровку в клещи

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные эксперты в сводке снова сообщают о сложной ситуации для ВСУ. Они заявляют, что Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) оказалась в ходе наступления российской армии практически в полуокружении, пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: redstar.ru

Киевские аналитики отмечают, что российская пехота атакует северо-восточнее и юго-восточнее от посёлка, стремясь прорваться и закрепится на новых позициях.

Также поиск слабых мест в обороне ВСУ продолжается на юго-востоке Кременского леса. Отмечается повышенная активность российской артиллерии, авиации и дронов.

Информацию о нанесении ВС РФ авиационных и артиллерийских ударов на Луганском направлении подтверждает и Генштаб ВСУ.

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