Украинские военные эксперты в сводке снова сообщают о сложной ситуации для ВСУ. Они заявляют, что Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) оказалась в ходе наступления российской армии практически в полуокружении, пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Киевские аналитики отмечают, что российская пехота атакует северо-восточнее и юго-восточнее от посёлка, стремясь прорваться и закрепится на новых позициях.
Также поиск слабых мест в обороне ВСУ продолжается на юго-востоке Кременского леса. Отмечается повышенная активность российской артиллерии, авиации и дронов.
Информацию о нанесении ВС РФ авиационных и артиллерийских ударов на Луганском направлении подтверждает и Генштаб ВСУ.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.