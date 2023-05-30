В Сети появились кадры мощного взрыва у "трёх сестёр" — на стыке границ Украины, Белоруссии и России. Российские военные подорвали украинскую дорогу в Черниговской области, в месте где соединяются также Гомельская область Белоруссии и Брянская область РФ. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Репортёры отметили, что на границе уничтожен путь противника, который он мог бы попытаться когда-то использовать для атак.
Ранее сегодня военкор Андрей Руденко заявил, что в результате ночного удара по военным объектам в порту Одессы был уничтожен средний десантный корабль ВМСУ "Юрий Олефиренко".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.