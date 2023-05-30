По всей Украине масштабно пропадает сотовая связь. Крупнейшие украинские операторы не объясняют причину происходящего.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Украинцы паникуют — почти во всей Незалежной массово отключается сотовая связь. Популярные мобильные операторы страны — Киевстар и Vodafone (бывший МТС Украина) перестали работать.
Информация была о проблемах в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Житомирской и других областях. Есть проблемы и в Киеве.
Руководство Vodafone пока не объясняет, что произошло, но сказало, что они "делают всё возможное, чтобы решить проблему".
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