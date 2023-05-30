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По всей Украине массово пропадает мобильная связь

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Силовые структуры

По всей Украине масштабно пропадает сотовая связь. Крупнейшие украинские операторы не объясняют причину происходящего.

По всей Украине массово пропадает мобильная связь
Фото: https://t.me/Stremousov_Kirill

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Украинцы паникуют — почти во всей Незалежной массово отключается сотовая связь. Популярные мобильные операторы страны — Киевстар и Vodafone (бывший МТС Украина) перестали работать.

Информация была о проблемах в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Житомирской и других областях. Есть проблемы и в Киеве.

Руководство Vodafone пока не объясняет, что произошло, но сказало, что они "делают всё возможное, чтобы решить проблему".

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В Сети появились кадры уничтожения военных объектов ВСУ в Херсонской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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