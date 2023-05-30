Караганов: пора изменить цели спецоперации и добить Европу

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Кремлю пора скорректировать цели СВО и признать, что главныи его врагом является Запад.

Фото: unian.net

Об этом сообщил политолог, руководитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

"В конце 90-х некоторые говорили, что это всё приведёт к войне на Украине. Поэтому нас это не удивляет. Немножко удивило яростное сопротивление, но мы его проанализировали. И лично я пришёл к мнению, что нам нужно ставить немножко другие цели в операции. Это не только победа, но и слом воли западных элит к яростному, агрессивному сопротивлению", — в эфире телеканала ТВЦ сказал аналитик.

По его словам, сейчас самые яростные противники РФ — это евроэлиты, которые при поражении потеряют больше всего, а из США исходит управляющая сила. Но моральная движущая сила исходит от элиты европейской, а она просто проваливается, подытожил Караганов.