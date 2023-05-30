Кремлю пора скорректировать цели СВО и признать, что главныи его врагом является Запад.
Об этом сообщил политолог, руководитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
"В конце 90-х некоторые говорили, что это всё приведёт к войне на Украине. Поэтому нас это не удивляет. Немножко удивило яростное сопротивление, но мы его проанализировали. И лично я пришёл к мнению, что нам нужно ставить немножко другие цели в операции. Это не только победа, но и слом воли западных элит к яростному, агрессивному сопротивлению", — в эфире телеканала ТВЦ сказал аналитик.
По его словам, сейчас самые яростные противники РФ — это евроэлиты, которые при поражении потеряют больше всего, а из США исходит управляющая сила. Но моральная движущая сила исходит от элиты европейской, а она просто проваливается, подытожил Караганов.
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