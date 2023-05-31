Белгородский губернатор Гладков проинформировал о жертвах при обстреле ПВР

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о раненых и погибших в результате обстрела пункта временного размещения в регионе. Как уточнил глава области, он лично выезжал на место ЧП.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Так, по словам Гладкова, из-за удара украинских националистов по мирным гражданам один погиб, ещё двое тяжело ранены. Пострадавших прооперировали и они находятся в реанимации.

"На месте поговорили по порядку предоставления жилья, местами эмоционально. "Дайте деньги, мы сами всё купим", — говорят жители. Так сделать, конечно, нельзя. Есть закон, есть бюджетные деньги, мы обязаны провести все процедуры", — сообщил Гладков.

Он подчеркнул, что всех, кто находился в ПВР, перенаправили в другой пункт. Вскоре люди получат новое жильё.