Губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о раненых и погибших в результате обстрела пункта временного размещения в регионе. Как уточнил глава области, он лично выезжал на место ЧП.
Так, по словам Гладкова, из-за удара украинских националистов по мирным гражданам один погиб, ещё двое тяжело ранены. Пострадавших прооперировали и они находятся в реанимации.
"На месте поговорили по порядку предоставления жилья, местами эмоционально. "Дайте деньги, мы сами всё купим", — говорят жители. Так сделать, конечно, нельзя. Есть закон, есть бюджетные деньги, мы обязаны провести все процедуры", — сообщил Гладков.
Он подчеркнул, что всех, кто находился в ПВР, перенаправили в другой пункт. Вскоре люди получат новое жильё.
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