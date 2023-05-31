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Белгородский губернатор Гладков проинформировал о жертвах при обстреле ПВР

0:52
Силовые структуры

Губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о раненых и погибших в результате обстрела пункта временного размещения в регионе. Как уточнил глава области, он лично выезжал на место ЧП.

Белгородский губернатор Гладков проинформировал о жертвах при обстреле ПВР
Фото: https://t.me/vvgladkov

Так, по словам Гладкова, из-за удара украинских националистов по мирным гражданам один погиб, ещё двое тяжело ранены. Пострадавших прооперировали и они находятся в реанимации.

"На месте поговорили по порядку предоставления жилья, местами эмоционально. "Дайте деньги, мы сами всё купим", — говорят жители. Так сделать, конечно, нельзя. Есть закон, есть бюджетные деньги, мы обязаны провести все процедуры", — сообщил Гладков.

Он подчеркнул, что всех, кто находился в ПВР, перенаправили в другой пункт. Вскоре люди получат новое жильё.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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