Минобороны: авиация РФ нанесла удар по первой бригаде спецназначения ВСУ

Авиация ВС России атаковала пункты дислокации 1-й бригады специального назначения Украины с помощью бомб и ракет.

Фото: mil.ru

По словам начальника пресс-центра группировки войск "Запад" полковника Сергея Зыбинского, удары также были нанесены по местам сосредоточения подразделений теробороны, 14-й и 92-й отдельных мехбригад ВСУ.

Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, целями ракетно-бомбовых атак российской авиации стали районы с живой силой и техникой украинской армии.

Кроме того, Зыбинский отметил, что артиллеристы РФ, применив гаубицы "Акация" и "Мста-С", уничтожили два миномётных расчёта ВСУ на Купянском направлении. Киевский режим лишился гаубиц Д-20 и Д-30 неподалёку от населённых пунктов Лозавая и Западная, добавил представитель Минобороны.

Офицер подчеркнул: российской армии удалось сорвать пять попыток ротации украинских подразделений на передовой.

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