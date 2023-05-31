Авиация ВС России атаковала пункты дислокации 1-й бригады специального назначения Украины с помощью бомб и ракет.
По словам начальника пресс-центра группировки войск "Запад" полковника Сергея Зыбинского, удары также были нанесены по местам сосредоточения подразделений теробороны, 14-й и 92-й отдельных мехбригад ВСУ.
Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, целями ракетно-бомбовых атак российской авиации стали районы с живой силой и техникой украинской армии.
Кроме того, Зыбинский отметил, что артиллеристы РФ, применив гаубицы "Акация" и "Мста-С", уничтожили два миномётных расчёта ВСУ на Купянском направлении. Киевский режим лишился гаубиц Д-20 и Д-30 неподалёку от населённых пунктов Лозавая и Западная, добавил представитель Минобороны.
Офицер подчеркнул: российской армии удалось сорвать пять попыток ротации украинских подразделений на передовой.
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