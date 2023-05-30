Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о перемещении бойцов чеченских подразделений на новые позиции в ДНР с целью освобождения населённых пунктов.
Кадыров рассказал, что чеченские подразделения должны приступить к активным боевым действиям в зоне проведения СВО.
Он отметил, что зоной ответственности его бойцов становится Марьинское направление.
"Сюда переброшены силы спецназа "АХМАТ" и полка "Север-АХМАТ" МО РФ, командование которыми будет осуществлять дорогой БРАТ, Герой России, генерал-майор Апты Алаудинов. Бесценным опытом действий в этой местности располагает командир полка "Север-АХМАТ" Зайнди Зингиев", — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.
Кадыров рассказал, что чеченские бойцы готовятся к штурмовым действиям при поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ.
"Аналогичные приказы о начале наступления получили и другие подразделения "АХМАТ" Минобороны России и Росгвардии, которые находятся на альтернативных участках линии соприкосновения Запорожской и Херсонской областей", — заявил глава Чеченской республики.
Кадыров отметил, что не будет пугать наступлением, как это много месяцев делает ВСУ.
"Не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений "Ахмат"… Нам надоело ждать", — объяснил Кадыров.
Ранее Кадыров пообещал продемонстрировать месть в зоне СВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пользователи Сети раскритиковали Зеленского за слова о президенте Турции.