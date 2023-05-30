Кадыров заявил, что подразделения "Ахмат" перешли в наступление, не дожидаясь атаки ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о перемещении бойцов чеченских подразделений на новые позиции в ДНР с целью освобождения населённых пунктов.

Фото: kavkaz-uzel.eu

Кадыров рассказал, что чеченские подразделения должны приступить к активным боевым действиям в зоне проведения СВО.

Он отметил, что зоной ответственности его бойцов становится Марьинское направление.

"Сюда переброшены силы спецназа "АХМАТ" и полка "Север-АХМАТ" МО РФ, командование которыми будет осуществлять дорогой БРАТ, Герой России, генерал-майор Апты Алаудинов. Бесценным опытом действий в этой местности располагает командир полка "Север-АХМАТ" Зайнди Зингиев", — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что чеченские бойцы готовятся к штурмовым действиям при поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ.

"Аналогичные приказы о начале наступления получили и другие подразделения "АХМАТ" Минобороны России и Росгвардии, которые находятся на альтернативных участках линии соприкосновения Запорожской и Херсонской областей", — заявил глава Чеченской республики.

Кадыров отметил, что не будет пугать наступлением, как это много месяцев делает ВСУ.

"Не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений "Ахмат"… Нам надоело ждать", — объяснил Кадыров.

Ранее Кадыров пообещал продемонстрировать месть в зоне СВО.