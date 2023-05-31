Проект новейшего российского военного корабля, оснащенного полноценной технологией "стелс", решено доработать для применения последних инновационных решений.
"Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле", — сообщил агентству РИА Новости осведомлённый источник.
По его словам, корвет проекта 20386 станет первым российским полноценным "стелс"-кораблём. Помимо нескольких пусковых установок для разведывательных и ударных дронов, вооружать новинку будут по модульному принципу, что позволит быстро и без больших затрат модернизировать оснащение корвета в дальнейшем.
Ранее украинское командование пожаловалось, что ВКС РФ применяют новую тактику атак беспилотниками и обходят противовоздушные системы ВСУ.
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