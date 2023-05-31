TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин обозначил "красные линии", которые ограничивают контакты НАТО с украинской армией, и тем самым повысил шансы на победу ВС РФ в конфликте, пишет The Washington Times.

Фото: кремлин.ру

По мнению американского экономиста Питера Моричи, правила, установленные Путиным, не позволяют Вашингтону полноценно обеспечить Вооружённые силы Украины (ВСУ) техникой и боеприпасами. Он добавил, что прямое вмешательство НАТО в конфликт на стороне Киева и внедрение ядерного оружия в противостояние — "красные линии" для Москвы.

Как пояснил автор материала, американский президент Джо Байден, опасаясь ответной реакции РФ, отказался передавать Украине тактические ракетные системы.

"Путин определил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу", — сказано в публикации.

Эксперт также отметил, что Североатлантический альянс пытается сдерживать российские войска, однако не собирается напрямую вмешиваться в боевые действия.