Об этом со ссылкой на базу Министерства внутренних дел России сообщает издание "МК".
Среди них первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Колесник.
"Колесник Игорь Иванович. Украинец. Разыскивается по статье УК РФ", — сказано в базе.
Правоохранители не приводят информацию, по какой именно статье националиста объявили в розыск. Также в базе по розыску значатся Андрей Грищенко и Александр Локота.
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