МВД РФ объявило в розыск трёх генералов ВСУ, обвиняемых в гибели 500 жителей Донбасса

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Три генерала Вооружённых сил Украины обвиняются в гибели более 500 мирных граждан Республик Донбасса.

Об этом со ссылкой на базу Министерства внутренних дел России сообщает издание "МК".

Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/5475658/2a00000181cc4dde63a62ed943c599b66dc8/XXXL

Среди них первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Колесник.

"Колесник Игорь Иванович. Украинец. Разыскивается по статье УК РФ", — сказано в базе.

Правоохранители не приводят информацию, по какой именно статье националиста объявили в розыск. Также в базе по розыску значатся Андрей Грищенко и Александр Локота.

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