Ракеты ВКС РФ попали в цель: с Украины второй день эвакуируют раненых бойцов НАТО

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Самолёты Североатлантического альянса, предназначенные для эвакуации раненых, уже два дня вывозят военнослужащих НАТО с Украины.

Фото: army. mil

Согласно открытым данным порталов по мониторингу воздушного трафика, авиалайнер военного блока вылетел с базы альянса в польском Жешуве и направился в Германию. На этом самолёте были эвакуированы тяжелораненые на Украине военнослужащие НАТО, сообщает издание "Царьград" со ссылкой на собственные источники.

Авторы материалов предполагают, что виной подобной активности медицинской авиации альянса стали ракетные удары ВКС РФ по командным пунктам украинской армии. В том числе по главному зданию ГУР МО Украины, где при участии натовских офицеров разрабатывались планы терактов против России.