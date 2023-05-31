Число погибших при атаке ВСУ на Карпаты в ЛНР возросло до пяти человек

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Количество погибших при ударе украинских боевиков по птицефабрике, расположенной в посёлке Карпаты Луганской Народной Республики, увеличилось до пяти человек.

Фото: Министерство обороны Украины

Как уточнили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК, число раненых возросло до 19 человек. Ранее сообщалось о четырёх погибших и 16 пострадавших мирных жителях в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В ведомстве добавили, что украинские военные применили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS для атаки на Карпаты. В общей сложности было выпущено четыре ракеты.

Специалисты экстренных служб зафиксировали повреждения на территории птицефабрики после удара.