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Число погибших при атаке ВСУ на Карпаты в ЛНР возросло до пяти человек

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Силовые структуры

Количество погибших при ударе украинских боевиков по птицефабрике, расположенной в посёлке Карпаты Луганской Народной Республики, увеличилось до пяти человек.

Число погибших при атаке ВСУ на Карпаты в ЛНР возросло до пяти человек
Фото: Министерство обороны Украины

Как уточнили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК, число раненых возросло до 19 человек. Ранее сообщалось о четырёх погибших и 16 пострадавших мирных жителях в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В ведомстве добавили, что украинские военные применили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS для атаки на Карпаты. В общей сложности было выпущено четыре ракеты.

Специалисты экстренных служб зафиксировали повреждения на территории птицефабрики после удара.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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