Количество погибших при ударе украинских боевиков по птицефабрике, расположенной в посёлке Карпаты Луганской Народной Республики, увеличилось до пяти человек.
Как уточнили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК, число раненых возросло до 19 человек. Ранее сообщалось о четырёх погибших и 16 пострадавших мирных жителях в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
В ведомстве добавили, что украинские военные применили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS для атаки на Карпаты. В общей сложности было выпущено четыре ракеты.
Специалисты экстренных служб зафиксировали повреждения на территории птицефабрики после удара.
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