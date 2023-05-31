Генерал Гурулёв призвал Россию "нормально воевать" с НАТО

1:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевые действия на Украине — это не "потешный" конфликт, а серьёзное столкновение с НАТО. Боевики ВСУ массово применяют западное вооружение против российской территории: активно работают реактивные системы залпового огня HIMARS и британские ракеты Storm Shadow. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Фото: polskieradio.pl

"Время пришло нормально воевать с НАТО. Удар в Шебекино по пункту временного проживания случился из-за того, что украинцы увидели скопление людей и туда ударили. Они вообще не экономят боеприпасы", — подчеркнул он в своём Telegram-канале.

Генерал отметил, что основная задача ВСУ состоит в том, чтобы оттянуть часть российских сил и средств на Белгородское направление. Однако ВС РФ необходимо наносить точечные удары по противнику, считает Гурулёв.

Кроме того, следует вооружить территориальную оборону Белгородской области и поставить в регион миномёты и ПТУРы. Губернатор может дать пикапы, топливо, но он не сможет предоставить средства поражения, а это ключевой момент, указал депутат. Также стоит предпринять нестандартные меры по обману противника.

"В Белгородской области мужики могут такого напридумывать, что противник просто сядет на одно известное место. Когда создадим единую систему территориальной обороны, завязанную в единую систему управлению с координацией главкомом сухопутных войск, тогда будет понимание, что для них главное — снабжение территориальных войск, оно должно быть единым, понятным. Без завязки на главкомат сухопутных войск ничего не получится", — заключил Гурулёв.