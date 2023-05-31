Бойцы спецназа "Ахмат" ведут успешное наступление в районе Марьинки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, российские военные продвигаются вперёд в этой зоне боевых действий.
"На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряды спецназначения "Ахмат", — подчеркнули в МО РФ.
Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров анонсировал активные бои в зоне СВО. Он также заявил о перемещении подразделений "Ахмат" на новые позиции в Донецкой Народной Республике для освобождения территорий от украинских националистов. Как подчеркнул политик, Марьинское направление стало зоной ответственности чеченских военнослужащих.
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