Минобороны РФ: бойцы "Ахмата" успешно наступают на Марьинском направлении

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы спецназа "Ахмат" ведут успешное наступление в районе Марьинки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Фото: mil.ru

По информации ведомства, российские военные продвигаются вперёд в этой зоне боевых действий.

"На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряды спецназначения "Ахмат", — подчеркнули в МО РФ.

Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров анонсировал активные бои в зоне СВО. Он также заявил о перемещении подразделений "Ахмат" на новые позиции в Донецкой Народной Республике для освобождения территорий от украинских националистов. Как подчеркнул политик, Марьинское направление стало зоной ответственности чеченских военнослужащих.