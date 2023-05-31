Для прекращения обстрелов приграничных регионов необходимо отодвигать украинских боевиков на расстояние, с которого невозможно наносить удары по РФ. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил первый зампредседателя комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его словам, никаких решений о введении военного положения не принималось. Он также напомнил, что в районах Белгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.
"Когда прекратятся обстрелы? После того как мы отодвинем националистов и западных наёмников на расстояние, которое не позволит их ракетам и минам достигать нашей территории. Когда мы это сделаем, тогда всё и прекратится. Чем быстрее это произойдёт, тем быстрее обеспечим защиту населения в Белгородской и Брянской областях, а также на других приграничных территориях", — подчеркнул парламентарий.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ухудшении обстановки в Шебекино. Губернатор отметил, что из населённого пункта начали эвакуировать детей после массированного удара со стороны ВСУ.
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