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МК: Матвийчук оценил ущерб от удара по командному пункту разведки ВСУ и назвал следующие цели

1:12
Силовые структуры

Полковник в отставке, бывший разведчик спецназа Анатолий Матвийчук оценил ущерб от удара по штабу украинской военной разведки, о котором заявило вчера Минобороны РФ. По словам аналитика, уничтожение секретного бункера оказалось очень чувствительным для вооружённых сил Украины (ВСУ).

МК: Матвийчук оценил ущерб от удара по командному пункту разведки ВСУ и назвал следующие цели
Фото: Коммерсант.ру

Он отметил в беседе с "МК", что это, судя по всему, был не штаб, а пункт управления разведкой ВСУ. И там находились оперативные офицеры, офицеры НАТО, а также технические средства, которые помогали получать информацию для поражения российских войск.  Теперь  же надолго снизилась боеспособность украинской армии.

По мнению разведчика, следующими целями ВКС РФ могут стать, в первую очередь, Генштаб ВСУ, который располагается в Киеве. А также запасный командный пункт Минобороны Украины во Львове.

Могут быть военными целями и различные пункты управления войсками и оружием, пункты управления объединённой системы ПВО, которую пытаются создать с центром в Тернополе. Поле деятельности достаточно большое, заключил собеседник издания.

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Уничтожение полевого штаба с офицерами ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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