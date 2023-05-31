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Арестович* рассказал, какие ждут репрессии жителей Крыма и Донбасса после "прихода" ВСУ

1:14
Силовые структуры

Репрессии жителей Крыма и Донбасса непременно будут, как только туда "войдут" ВСУ.

Арестович* рассказал, какие ждут репрессии жителей Крыма и Донбасса после "прихода" ВСУ
Фото: dan-news. info

Об эом сообщил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* на встрече в Израил.

"Самые рьяные оттуда уедут, как только мы начнем приближаться", — отметил националист.

Он подчеркнул, что сотрудников СБУ он бы им ждать не советовал, поскольку на Украине сегодня находится много уехавших из Донбасса и они знают всё про местных.

По его словам, Киев будет делить всех на категории: на тех, кто добровольно сотрудничал с РФ, отметив, что им лучше уехать сразу, а также на людей, кто "мог не сотрудничать, но сотрудничал", а их будут поражать в правах, к примеру, запретят голосовать на десять лет.

Также в этих регионах введут особую зону: штрафы, аресты, будет арестовываться имущество. А с подпольем в Донбассе и в Крыму будут бороться "своими методами".

"И я им не завидую", — подытожил Арестович.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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