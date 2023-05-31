Момент поражения последнего десантного корабля ВМС Украины в порту Одессы попал на видео

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны РФ подтвердило сегодня, что ВКС России уничтожили последний боевой средний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" в порту Одессы. В Telegram-каналах появилось видео, на котором зафиксирован момент удара ракеты и поражения цели.

Момент поражения десантного корабля ВМС Украины

Ранее военный эксперт Даниил Безсонов сообщил, что в Одессе СБУ третий день проводит повальные обыски, пытаясь найти тех, кто слил точное место стоянки корабля и навёл на цель российские ВКС.

По словам капитана 1-го ранга Владимира Гундарова, уничтожение "Юрия Олефиренко" является большой удачей для ВС РФ, так как он мог быть приспособлен к транспортировке тех самых морских дронов, которые угрожали российским кораблям в Чёрном море, в том числе в Севастополе.

Ранее в Сети также появилось видео прилёта ракеты в район штаба военной разведки Украины в Киеве.