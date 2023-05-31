Глава ГУР Украины: "Чисто психологически Крым мы взяли"

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ Крым "чисто психологически" взяли.

Фото: https://yandex.ru/

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Сегодня у русских праздник: якобы мы не сдержали обещания войти в Крым до конца весны. Есть такое понятие, как психологическое контрнаступление. Внушить врагу неизбежность поражения. Считаю, что это нам полностью удалось. Чисто психологически Крым мы взяли", — заявил глава ГУР.

Он, "как человек военный" отметил, что это даже важнее реальных столкновений с ВС РФ. Это "безоговорочная победа ВСУ", которая войдёт в учебники по военной истории, подытожил Буданов.

Ранее в Интернете появилось видео ракетного удара по зданию украинского ГУР в Киеве и последствий взрыва.