Населённый пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике нужно полностью освободить в ближайшее время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Город имеет стратегическое значение, добавил он, так как открывает дорогу на запад для российских сил.
"На Марьинском направлении сейчас достаточно напряжённо, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населённый пункт", — уточнил Пушилин в интервью агентству РИА Новости.
Он также сообщил, что на этом направлении республиканские вооружённые силы будут продвигаться совместно с чеченскими подразделениями.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ударом РСЗО "Смерч" удалось уничтожить пункт управления войсками ВСУ в Запорожской области.
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