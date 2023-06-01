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Пушилин: освобождение Марьинки имеет важнейшее значение для дальнейшего наступления

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Силовые структуры

Населённый пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике нужно полностью освободить в ближайшее время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: освобождение Марьинки имеет важнейшее значение для дальнейшего наступления
Фото: glavadnr.ru

Город имеет стратегическое значение, добавил он, так как открывает дорогу на запад для российских сил.

"На Марьинском направлении сейчас достаточно напряжённо, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населённый пункт", — уточнил Пушилин в интервью агентству РИА Новости.

Он также сообщил, что на этом направлении республиканские вооружённые силы будут продвигаться совместно с чеченскими подразделениями.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ударом РСЗО "Смерч" удалось уничтожить пункт управления войсками ВСУ в Запорожской области.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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