Пушилин: освобождение Марьинки имеет важнейшее значение для дальнейшего наступления

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Населённый пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике нужно полностью освободить в ближайшее время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Фото: glavadnr.ru

Город имеет стратегическое значение, добавил он, так как открывает дорогу на запад для российских сил.

"На Марьинском направлении сейчас достаточно напряжённо, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населённый пункт", — уточнил Пушилин в интервью агентству РИА Новости.

Он также сообщил, что на этом направлении республиканские вооружённые силы будут продвигаться совместно с чеченскими подразделениями.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ударом РСЗО "Смерч" удалось уничтожить пункт управления войсками ВСУ в Запорожской области.