Несмотря на полное освобождение Артёмовска, боевые действия вблизи городских окраин всё ещё продолжаются, сообщает издание "Русская весна".
Неприятель обрушивает на городские кварталы сотни снарядов артиллерии, но российские бойцы надёжно удерживает занятые высоты, а потому успешно ведут контрбатарейную борьбу.
Авторы материала уверены, что таким образом противник пытается сдержать дальнейшее продвижение ВС РФ и "запереть" российские подразделения в населённом пункте.
Ранее украинские источники сообщили о мощном ударе баллистическими ракетами по Киеву. Столичные жители пишут, что ВКС РФ вновь атакуют здание Главного управления разведки Минобороны Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.