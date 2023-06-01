"РВ:" Бои у Артёмовска всё ещё продолжаются, ВС России атакуют из кварталов, ВСУ бьют по городу

Несмотря на полное освобождение Артёмовска, боевые действия вблизи городских окраин всё ещё продолжаются, сообщает издание "Русская весна".

Фото: РИА Новости

Неприятель обрушивает на городские кварталы сотни снарядов артиллерии, но российские бойцы надёжно удерживает занятые высоты, а потому успешно ведут контрбатарейную борьбу.

Авторы материала уверены, что таким образом противник пытается сдержать дальнейшее продвижение ВС РФ и "запереть" российские подразделения в населённом пункте.

Ранее украинские источники сообщили о мощном ударе баллистическими ракетами по Киеву. Столичные жители пишут, что ВКС РФ вновь атакуют здание Главного управления разведки Минобороны Украины.