Соскин: Украина не сможет начать контрнаступление из-за ослабления поддержки НАТО

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поддержка Киева со стороны Североатлантического альянса начала ослабевать, ведь военный блок переключил внимание на конфликт, который разгорается в Сербии. Об этом заявил политолог, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, в таких условиях украинская армия не сможет провести наступательную операцию на линии соприкосновения. Эксперт добавил, что НАТО будет использовать силы, размещённые на Балканах, для решения проблем внутри Европы.

"Конечно, при таком кризисе не может идти и речи о контрнаступлении", — подчеркнул Соскин на своём YouTube-канале.

Комментируя передислокацию военных Североатлантического альянса в Сербию, политолог отметил, что такой шаг Запада свидетельствует об ослаблении поддержки киевского режима.

Ранее Соскин допустил отмену контрнаступления ВСУ в 2023 году. Он считает, что украинская армия испытывает нехватку военной техники и живой силы, поэтому полномасштабной атаки, скорее всего, не будет.