Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиянка съездила в санаторий в Башкирии и похвасталась отличным сервисом: "Лучше отпуска в Турции"
"Фланговая мясорубка": ВСУ на американской броне безуспешно пытаются прорваться у Артёмовска
NYT: США напугала возможная угроза Америке со стороны российского флота
Марочко: численность группировки ВСУ на границе с Белгородской областью увеличивается
В Москве украли привезённую из Донбасса чудотворную икону Божьей Матери
"РВ:" Бои у Артёмовска всё ещё продолжаются, ВС России атакуют из кварталов, ВСУ бьют по городу
Военный эксперт Кнутов предупредил об опасности и последствиях съёмки БПЛА и ПВО
"Известия": льготникам в России дадут 50-процентную скидку на оплату счетов ЖКХ
Врач Брыкин предупредил россиян об опасности перенасыщения организма витаминами

Соскин: Украина не сможет начать контрнаступление из-за ослабления поддержки НАТО

1:10
Силовые структуры

Поддержка Киева со стороны Североатлантического альянса начала ослабевать, ведь военный блок переключил внимание на конфликт, который разгорается в Сербии. Об этом заявил политолог, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Соскин: Украина не сможет начать контрнаступление из-за ослабления поддержки НАТО
Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, в таких условиях украинская армия не сможет провести наступательную операцию на линии соприкосновения. Эксперт добавил, что НАТО будет использовать силы, размещённые на Балканах, для решения проблем внутри Европы.

"Конечно, при таком кризисе не может идти и речи о контрнаступлении", — подчеркнул Соскин на своём YouTube-канале.

Комментируя передислокацию военных Североатлантического альянса в Сербию, политолог отметил, что такой шаг Запада свидетельствует об ослаблении поддержки киевского режима.

Ранее Соскин допустил отмену контрнаступления ВСУ в 2023 году. Он считает, что украинская армия испытывает нехватку военной техники и живой силы, поэтому полномасштабной атаки, скорее всего, не будет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Наговорился, сказочный Кирилл?": бункер военной разведки в Киеве пробит насквозь
Об опасном вирусе HMPV рассказала врач Андреева
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Эксперт раскрыл предназначение утонувшего десантого корабля ВМС Украины
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
О продуктах, которые позволять быстро оздоровиться, рассказала врач-диетолог Ефимова
О продуктах, которые позволять быстро оздоровиться, рассказала врач-диетолог Ефимова
Последние материалы
NYT: США напугала возможная угроза Америке со стороны российского флота
Марочко: численность группировки ВСУ на границе с Белгородской областью увеличивается
Соскин: Украина не сможет начать контрнаступление из-за ослабления поддержки НАТО
В Москве украли привезённую из Донбасса чудотворную икону Божьей Матери
"РВ:" Бои у Артёмовска всё ещё продолжаются, ВС России атакуют из кварталов, ВСУ бьют по городу
Военный эксперт Кнутов предупредил об опасности и последствиях съёмки БПЛА и ПВО
"Известия": льготникам в России дадут 50-процентную скидку на оплату счетов ЖКХ
Врач Брыкин предупредил россиян об опасности перенасыщения организма витаминами
National Review: наступление ВСУ провалится из-за низкого морального духа украинских солдат
Полковник США Макгрегор: американские власти заблуждаются, считая Россию слабой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников