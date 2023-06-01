В российских соцсетях распространяется ложная информация о прорыве подразделений ВСУ ночью в Шебекинском направлении, сообщили в оперштабе Белгородской области.
Там заверили, что новость является фейком и призвана разжечь панику у жителей региона.
"Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет", — гласит заявление в официальном Telegram-канале ведомства.
Оперативный штаб призвал белгородцев сохранять бдительность и спокойствие, а информацию брать исключительно из официальных и проверенных источников.
Ранее военкоры сообщили, чтобы бои под Артёмовском всё ещё продолжаются. Неприятель старается задержать дальнейшее продвижение российских войск.
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