Оперштаб Белгородской области: обстановка в Шебекино сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В российских соцсетях распространяется ложная информация о прорыве подразделений ВСУ ночью в Шебекинском направлении, сообщили в оперштабе Белгородской области.

Фото: Вадим Савицкий

Там заверили, что новость является фейком и призвана разжечь панику у жителей региона.

"Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет", — гласит заявление в официальном Telegram-канале ведомства.

Оперативный штаб призвал белгородцев сохранять бдительность и спокойствие, а информацию брать исключительно из официальных и проверенных источников.

Ранее военкоры сообщили, чтобы бои под Артёмовском всё ещё продолжаются. Неприятель старается задержать дальнейшее продвижение российских войск.