РИА Новости: в РФ появится новая 300-мм РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами

РФ создаёт новую 300-мм реактивную систему залпового огня "Сарма" повышенной мобильности, которая будет способна наносить огонь управляемыми боеприпасами.

Фото: https://www.flickr.com/

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой информированный источник.

"Предприятия российского ОПК разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 мм "Сарма", которая станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси "Камаза". Новая РСЗО будет иметь повышенную мобильность и защищённость и сможет в том числе применять управляемые высокоточные боеприпасы", — цитирует агентство собеседника.

Машина будет оснащена "усовершенствованной автоматизированной системой управления огнем и наведением".

На сегодня в ВС РФ управляемые реактивные снаряды применяют в реактивной системе залпового огня "Торнадо-С", которая тоже имеет калибр 300 мм. Эти боеприпасы позволяют с высокой точностью поражать цели, поскольку оснащены инерциальной навигационной системой наведения с коррекцией по спутнику.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.