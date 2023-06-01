Алаудинов: спецназ "Ахмат" начал готовиться к наступлению на новом участке

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы "Ахмата" начали готовиться к активному наступлению на новом участке, заявил заместитель командующего вторым армейским корпусом, командир спецназа Апты Алаудинов.

Фото: ВКонтакте: https://vk.com/aptialaudinov

По его словам, спецназ был переброшен на новую территорию после соответствующего приказа Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. При этом он отметил, что часть военнослужащих "Ахмата" остаётся на прежних позициях.

"В моё подчинение определён один полк, ещё два полка подготавливаются. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям", — подчеркнул Алаудинов в Telegram-канале.

Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о перемещении бойцов чеченских подразделений на новые позиции в Донецкой Народной Республике для освобождения населённых пунктов от украинских националистов. Как пояснил политик, зоной ответственности спецназа "Ахмат" стало Марьинское направление спецоперации.