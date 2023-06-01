НАТО: Украина, защищаясь, должна бить по территории России

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина имеет право защищаться, нанося удары по территории России.

Фото: Michalis Karagiannis via www.ima/www.imago-images.de

Об этом заявил генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг, комментируя удары Вооружённых сил Украины по мирным гражданам РФ.

Генсек военного блока отметил, что НАТО будет поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется". Правда, Столтенберг подчеркнул, что это не делает альянс стороной конфликта.

Напомним, украинская армия, нанося удары по территории России, убивает и калечит мирных жителей.

Сегодня, 1 июня, предатели из России попали в засаду при попытке прорваться в Шебекино Белгородской области.

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