Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин заявил об ухудшении ситуации в Шебекинском городском округе Белгородской области.
По его словам, только за минувшую ночь Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществили три массированные атаки, обстреляв окраины Шебекино и прилегающих населённых пунктов.
"Враги по-прежнему используют миномёты и кочующую ствольную артиллерию, уже "Грады" ведут огонь. Не только осколочными фугасными боеприпасами, но и кассетными", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Сладкову.
Он напомнил, что украинские диверсанты при поддержке танка предприняли попытку атаковать пункт пропуска, однако их планы были сорваны. При этом Алёхин подчеркнул: ситуация в Белгородской области "напрягается буквально с каждым часом". Как пояснил специалист, в регионе активно работают российские средства противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее стало известно, что ВСУ попали в засаду при попытке прорыва в Белгородскую область. По информации военкоров "Русской весны", боевики понесли потери в живой силе и технике.
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