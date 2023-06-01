Алёхин: ситуация в Белгородской области ухудшается, напряжение растёт с каждым часом

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин заявил об ухудшении ситуации в Шебекинском городском округе Белгородской области.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, только за минувшую ночь Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществили три массированные атаки, обстреляв окраины Шебекино и прилегающих населённых пунктов.

"Враги по-прежнему используют миномёты и кочующую ствольную артиллерию, уже "Грады" ведут огонь. Не только осколочными фугасными боеприпасами, но и кассетными", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Сладкову.

Он напомнил, что украинские диверсанты при поддержке танка предприняли попытку атаковать пункт пропуска, однако их планы были сорваны. При этом Алёхин подчеркнул: ситуация в Белгородской области "напрягается буквально с каждым часом". Как пояснил специалист, в регионе активно работают российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что ВСУ попали в засаду при попытке прорыва в Белгородскую область. По информации военкоров "Русской весны", боевики понесли потери в живой силе и технике.