Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что примет участие в саммите военно-политического блока НАТО в Вильнюсе только при одном условии. Об этом рассказали источники Financial Times.
"Зеленский дал понять лидерам альянса, что он не приедет на мероприятие без гарантий безопасности и дорожной карты по включению (страны в состав объединения. — Прим. ред.)", — подчеркнули в издании.
Ранее руководитель МИД Швеции Тобиас Билльстрём призвал членов НАТО не затягивать присоединение Стокгольма к блоку.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.