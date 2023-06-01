FT: Зеленский поставил НАТО ультиматум и потребовал предоставить дорожную карту по присоединению Киева к альянсу

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что примет участие в саммите военно-политического блока НАТО в Вильнюсе только при одном условии. Об этом рассказали источники Financial Times.

Фото: https://mosregtoday.ru

"Зеленский дал понять лидерам альянса, что он не приедет на мероприятие без гарантий безопасности и дорожной карты по включению (страны в состав объединения. — Прим. ред.)", — подчеркнули в издании.

Ранее руководитель МИД Швеции Тобиас Билльстрём призвал членов НАТО не затягивать присоединение Стокгольма к блоку.