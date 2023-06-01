Североатлантический альянс подготовился к возможному военному столкновению с РФ, разработав секретный план. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
По словам обозревателя издания Йана Дэвиса, речь идёт о "тысячах страницах секретных военных планов". Он уточнил, что руководство НАТО на саммите в Литве предложит странам, входящим в альянс, одобрить эти документы.
Как пояснил автор статьи, материалы были созданы военными экспертами и должностными лицами в штаб-квартире НАТО на территории Брюсселя "за закрытыми дверями". Дэвис отметил, что законодатели и независимые аналитики ещё не изучали план Запада на случай прямого столкновения с РФ.
"Отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создаёт серьёзную проблему для демократического народа", — подчёркивается в публикации.
Журналист также напомнил, что 10 мая председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр порекомендовал блоку всегда быть готовым к возможным боевым действиям.
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