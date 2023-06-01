Responsible Statecraft: у НАТО есть секретный план на случай прямого столкновения с Россией

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Североатлантический альянс подготовился к возможному военному столкновению с РФ, разработав секретный план. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

Фото: Telegram

По словам обозревателя издания Йана Дэвиса, речь идёт о "тысячах страницах секретных военных планов". Он уточнил, что руководство НАТО на саммите в Литве предложит странам, входящим в альянс, одобрить эти документы.

Как пояснил автор статьи, материалы были созданы военными экспертами и должностными лицами в штаб-квартире НАТО на территории Брюсселя "за закрытыми дверями". Дэвис отметил, что законодатели и независимые аналитики ещё не изучали план Запада на случай прямого столкновения с РФ.

"Отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создаёт серьёзную проблему для демократического народа", — подчёркивается в публикации.

Журналист также напомнил, что 10 мая председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр порекомендовал блоку всегда быть готовым к возможным боевым действиям.